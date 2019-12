03-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

Tien maanden cel voor ernstig verkeersongeval

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een automobilist veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden en een rijontzegging van drie jaar. Zegt Oogtv.nl

Hij krijgt deze straf onder andere voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval, waarbij een voetganger een dwarslaesie opliep.

Het ongeluk vond plaats op 9 september 2018. De fietser en de voetganger hadden het Nazomeren Festival bezocht. De 35-jarige automobilist reed veel te hard en zag een overstekende fietser en voetganger over het hoofd. De 27-jarige voetganger werd veertig meter op de motorkap meegevoerd. Deze liep daarbij een complete dwarslaesie op.

De 22-jarige fietsster heeft door de aanrijding een hersenschudding opgelopen en meerdere verwondingen in haar hoofd en gezicht.

Na het ongeval reed de automobilist door in een zwaar beschadigde auto. De rechtbank oordeelde dan ook dat de verklaring van de automobilist dat hij zich niet bewust is geweest van de aanrijding en zich niets kan herinneren van de periode rond het ongeval, niet te rijmen is met het bewijs.