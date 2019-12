03-12-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl & Michael Huising

Incident met gevaarlijke stof op Industrieterrein (Video)

Groningen - De brandweer van Groningen is dinsdagmiddag met groot materieel uitgerukt voor een incident met gevaarlijke stoffen bij een bedrijventerrein aan de Hammerfestweg.

Nabij het bedrijfspand van 'BS Verpakkingen' stond een vrachtwagen met daarin een vat met 1000 liter vloeistof. Het is nog onbekend om wat voor soort vloeistof het gaat. Het vat liep langzaam leeg en de vloeistof dreigde via de putdeksels het riool in te stromen.





Met speciale gaspakken is de brandweer op onderzoek uit gegaan bij het lekkende vat. Volgens de brandweer gaat het om een onbekend zuur. De brandweer is bezig met het indammen en afdekken van het zuur. Bij het incident zijn geen gewonden.





Bedrijven in de directe omgeving is geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het zuur op te ruimen.

