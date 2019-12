04-12-2019, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Straatrovers krijgen deels voorwaardelijke straf (Video)

Haren - De rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in de zaken van twee jeugdige verdachten van straatroven in Haren.

In maart en april van dit jaar werden in Haren en omgeving meerdere personen beroofd en mishandeld door jeugdige overvallers. Eerder besloot de rechtbank dat in de zaken van twee andere verdachten meer onderzoek nodig was.

Eén van de verdachten is vrijgesproken van diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging , maar wel veroordeeld voor openlijke geweldpleging en het overtreden van de leerplichtwet. De tweede verdachte is veroordeeld voor diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging.

Aan de persoon die werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging wordt een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Aan de persoon die werd veroordeeld voor diefstal met geweld en bedreiging met geweld in vereniging wordt een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden opgelegd met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 120 uur.