05-12-2019, Martin Nuver & Tim Nieland - 112Groningen.nl

Grote oefening bij Hotel Schimmelpennick Huys (Video)

Groningen - Dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 december 2019 werd er een grote oefening georganiseerd bij Hotel Schimmelpennick Huys aan de Oosterstraat in Groningen. Van 13:00 tot 14:30 uur duurde de oefening.

Brandweer Groningen heeft drie brandweer ploegen. Het gaat om 24 uurs diensten. Naast het primaire doel, het beoefenen van de onderlinge samenwerking, werd uiteraard ook gekeken naar de samenwerking met de BHV van het bedrijf en Meldkamer Noord Nederland.

De oefening werd georganiseerd om inzicht te krijgen in de kenmerken van het gebouw zoals onder anderen de functie van het pand, constructie van het gebouw, de gebruikte bouwmaterialen, compartimenteringen, brandwerende ruimtes, in en uitgangen etc. Door de oefening kan inzichtelijk worden gemaakt welke knelpunten er kunnen ontstaan bij een complexgebouw welke zo groot is als dit hotel, meerdere verdiepingen heeft en rondom een dichte bebouwing heeft. Daarnaast wordt ook de BHV organisatie van het Schimmelpennick Huys beoefend door een algehele ontruiming te organiseren.

Het was een geslaagde oefening. Wij werden woensdag uitgenodigd en maakten de volgende reportage.

