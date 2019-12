04-12-2019, Rtvnoord.nl bron

Man uit Noord-Nederland is miljoen euro kwijt na `smishing`

Groningen - Een sms'je waarin stond dat de bankpas bijna verlopen was, kwam een man uit Noord-Nederland drie maanden geleden duur te staan. Meldt Rtvnoord.nl

Er werd in een nacht tijd bijna een miljoen euro van zijn rekening weggesluisd.

Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man kreeg een sms die afkomstig leek te zijn van zijn bank. Zijn pinpas zou verouderd zijn en hij kon via de link in het bericht een nieuwe aanvragen. Het geld van het slachtoffer is weggesluisd naar de rekeningen van 136 zogenaamde geldezels.

