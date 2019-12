04-12-2019, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Rookontwikkeling in pand blijkt daadwerkelijk brand

Groningen - De brandweer van Groningen werd woensdag aan het eind van de middag opgeroepen voor een melding brandgerucht bij een pand aan de Neutronstraat in Groningen.

Eenmaal ter plaatse hing er rook in het pand en de brandweer ging op verkenning uit. Uiteindelijk heeft de brandweer de oorzaak van de rook gevonden. Het bleek te gaan om iets wat in de brand stond. Het ging dus om een daadwerkelijke brand, dat gelukkig op tijd werd ontdekt. De schade viel gelukkig mee en de brandweer keerde na 20 minuten weer retour. De oorzaak van de brand is onbekend.