05-12-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Ongeval letsel Gorecht-Oost Hoogezand

Hoogezand - Bij Gorecht-Oost in Hoogezand is donderdagmiddag om 13:20 uur een fietser geschept door een automobilist. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond.

Het wiel van de fiets was krom door de aanrijding. De toedracht vanhet ongeval is niet bekend. Omstanders verleenden eerste hulp, daarna nam de ambulancedienst het over. Het is niet bekend als de persoon naar een ziekenhuis moest.