05-12-2019, Redactie

Vermist meisje (11) uit Lelystad terecht, Amber alert ingetrokken

Lelystad - De politie heeft donderdagmiddag 5 december een AMBER alert afgegeven voor een vermist meisje uit Lelystad.

AMBER Alert Nederland verspreidt AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts uitsluitend op verzoek van de politie. Gemiddeld 1-2 keer per jaar stuurt de politie een AMBER Alert uit voor een ontvoerd of vermist kind in direct levensgevaar.

Update: ze is terecht meldt de politie. De vader is aangehouden.