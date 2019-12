05-12-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Chaos in verkeer door defecte verkeerslichten

Groningen - Op de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen zijn donderdagmiddag alle verkeerslichten uitgevallen. Alleen de oranje lampen knipperen. Dit zorgt in de aanloop van pakjesavond voor chaos in het verkeer.