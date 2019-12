05-12-2019, Rtvnoord.nl bron

Moordenaar Jaagpad: “Ik ben schizofreen” (Video)

Groningen - Milton T, de verdachte van de moord op het Jaagpad, zegt van zichzelf dat hij schizofreen is.

Dat meldt RTV Noord naar aanleiding van een tussentijdse rechtszaak die donderdag plaatsvond.

De 27-jarige verdachte stelt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat zou ook blijken uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Aan het rapport over T. wordt nog gewerkt. Dat geldt ook voor diverse andere zaken, zoals het verhoor van een getuige en het uitlezen van de telefoon van de verdachte.

Milton T. wordt verdacht van het doodsteken van de hem onbekende Hidde Bergman op het Jaagpad langs het Reitdiep, op 14 mei. Hij werd een maand later ingerekend in zijn woning in de stad, en zit sindsdien vast.

Archief

Archief 2