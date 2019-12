Daarnaast moesten in 646 gevallen slachtoffers voor behandeling naar het ziekenhuis worden vervoerd. Deze cijfers werden onlangs bekendgemaakt door Rijkswaterstaat.

Aantal ongelukken waarschijnlijk hoger

Overigens is er een redelijke kans dat het aantal ongelukken nog hoger ligt, omdat niet elk ongeluk ook daadwerkelijk geregistreerd wordt. Als een voertuig bijvoorbeeld even op basis van een kortstondige lening wordt gebruikt is het goed voorstelbaar dat zaken bij niet ernstige ongelukken onderling worden afgehandeld zodat de oorspronkelijke eigenaar van het voertuig niet met verzekeringsperikelen wordt opgezadeld.

Blackspots geven risicolocaties weer

De gegevens van Rijkswaterstaat laten ook duidelijk zien waar zich specifieke blackspots bevinden. Dat zijn in eerste instantie plekken in de stad waar in 3 jaar tijd 10 of meer ongelukken plaatsvonden. Daarnaast worden in het overzicht ook locaties als blackspot aangemerkt als er zich 6 of meer ongelukken voordeden waarbij een aansluitend ziekenhuisbezoek noodzakelijk was. In heel Nederland blijken met name kruispunten deel uit te maken van de lijst met blackspots waar dodelijke ongevallen plaatsvinden en het betreft dan met name kruispunten binnen de bebouwde kom.

Gevaarlijke kruispunten in Groningen

Ook in Groningen blijken een aantal kruispunten zogenoemde blackspots te zijn. Met name het kruispunt Stockholmstraat, Bornholmstraat, Kotkastraat werd in