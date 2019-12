06-12-2019, Raymond Meter & P. Wind 112Groningen & redactie M. Nuver

Brand in hottub Ridderspoorweg Haren

Haren - In een tuin van een woning aan de Ridderspoorweg in Haren ontstond vrijdagmiddag om 15:35 uur een brand in een hottub. De reden is niet bekend.

De brandweer had de brand snel geblust en deed een controle. Al snel konden ze terug naar hun kazerne keren.