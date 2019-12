06-12-2019, Patrick Wind 112Gr.

Kettingbotsing op N7

Groningen - Een aantal voertuigen was vrijdag aan het einde van de middag tegen elkaar gebotst op de N7. Er ontstond een file hierdoor in de avondspits.

Of er letsel is ontstaan is niet bekend. Een berger heeft een aantal auto`s wegesleept. De politie zette de aanrijding op papier neer.