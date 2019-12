06-12-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Auto in greppel tot stilstand

Kiel-Windeweer - Op de Zuidlaarderweg N962 bij Kiel-Windeweer is vrijdagavond een auto van de weg geraakt en in een greppel tot stilstand gekomen. De automobilist(e) kon ternauwernood een verkeersbord ontwijken.