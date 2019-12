06-12-2019, Redactie

Prullenbak zorgt voor consternatie

Hoogezand - Een bprullenbak dat brandde zorgde vrijdag om 22:30 uur voor wat opschudding in winkelcentrum De Hooge Meeren in Hoogezand.

OMS De Hooge Meeren Gorecht-Oost Hoogezand was de melding eerst, een automatisch brandalarm. In een pand rookte de prullenbak. De oorzaak is niet bekend.