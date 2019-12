07-12-2019, Redactie & Youtube Meternieuws.nl

Coevorden: Pand deels ingestort na explosie (Video)

Coevorden(Drenthe) - Aan de Sallandsstraat in Coevorden(Drenthe) is een pand deels ingestort nadat er een zware explosie voordeed in een grillroom. De oorzaak is niet bekend.

Veiligheidsregio Drenthe meldt dat via Twitter. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn zeggen ze daarbij. Brandweer, ambulance, traumahelikopters en politie zijn opgeroepen. Het gaat om een Grip1 situatie. 1 persoon is levend eronder weggehaald, een ander zit nog klem, een speciaal team is ter plaatse. Meer info en foto`s vind u op Rtv Drenthe