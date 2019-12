07-12-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Frontaal fors ongeval op Hoendiep bij Hoogkerk

Hoogkerk - Op het Hoendiep nabij Vierverlaten Suiker Unie in Hoogkerk zijn zaterdagmiddag om 16:55 uur twee auto's frontaal met elkaar in botsing gekomen. De reden is niet duidelijk.