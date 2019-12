07-12-2019, G. Twickler 112Gr.

Schoorsteenbrand snel onder controle

Tweede Exlooermond - De brandweer van Tweede Exlooermond en Stadskanaal kregen zaterdagavond een melding van een schoorsteenbrand.

In een woning aan het Zuiderdiep was een schoorsteenbrand ontstaan. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle.

Met de hoogwerker van brandweer Stadskanaal werd het rookkanaal schoon geveegd. Nadat ze dat gedaan hadden keerden ze terug naar hun kazerne.