08-12-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Auto slipt uit de bocht op Julianaplein

Groningen - Bij een eenzijdig verkeersongeval op het knooppunt Julianaplein is zondagmiddag een auto flink beschadigd geraakt.

Het ongeval gebeurde in de bocht vanaf Hoogkerk richting de A28 nabij het Julianaplein. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over zijn voertuig kwijt en belandde in een slip. Hierbij brak de aandrijf-as van het linker achterwiel af. Het voertuig kon niet meer verder rijden en moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf.





Doordat de auto ongelukkig in de bocht stond heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de politie gezorgd voor een tijdelijke afzetting, hierdoor liep het verkeer deels vast. Bij het ongeval raakte zover bekend niemand gewond.

RTVNoord

DVHN