08-12-2019, Melarno Kraan 112Groningen & redactie M. Nuver

Duikers brandweer Groningen assisteren bij ernstig waterongeval

Bovensmilde - In Bovensmilde is zondagmiddag een auto de Drentse Hoofdvaart in gereden. In de auto zat nog een inzittende. Duikers en de HV(hulpverleningsvoertuig met boot) van brandweer Groningen verleenden assistentie.