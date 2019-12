08-12-2019, 112Groningen.nl

Harde knal te horen in hele provincie, oorzaak onbekend

Groningen (Provincie) - Was het een aardbeving, een straaljager of was het onweer? Zondagavond rond 19:35 uur was er een harde knal te horen op veel plekken in de Provincie.

Op social media worden veel berichten geplaatst over de harde knal. Maar niemand weet wat nou precies de oorzaak van de harde knal was. De harde knal was onder andere te horen in Zuidlaren, stad, Adorp, Schildwolde, Appingedam, Het Hogeland, en op nog veel meer plekken.





Het KNMI heeft tot nu toe geen aardbeving geregistreerd of gemeten. Zodra er meer bekend is over de oorzaak van de 'knal', volgt er een update.