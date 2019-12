08-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

Auto slaat over de kop

Groningen - Bij een verkeersongeluk zondagavond op Knooppunt Boterdiep is een personenauto over de kop geslagen. Meldt Oogtv.nl

De personenauto kwam vanuit de richting van de N46. Door nog onbekende oorzaak is de auto gaan slippen en via een heuvel, die zich naast de linkerrijstrook bevindt, over de kop geslagen.” Omdat in de 112-meldingen gesproken werd over een auto die over de kop was geslagen werd behalve de politie, een ambulance ook de brandweer gealarmeerd omdat er mogelijk mensen bekneld waren komen te zitten. Dit bleek niet het geval.

Beide inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten. Wel zijn ze gecontroleerd door het ambulancepersoneel maar men hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto geborgen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.