Auto belandt in bosjes bij Delfzijl

Delfzijl - Hulpdiensten kregen maandag aan het einde van de ochtend een melding van een ongeluk op de Jachtlaan in Delfzijl.





Door een nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn auto in de bosjes terecht van een dokterspraktijk.

De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten en is door ambulancepersoneel gecontroleerd in de ambulance. De bestuurder is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de bosjes gehaald en afgesleept.





Het verkeer op de Jachtlaan had tijdens het ongeluk enige hinder.