​Op 4 november 2019 rond 02.45 uur schrikt de vrouw van een harde klap tegen haar slaapkamerraam op de eerste verdieping. De ruit werd ingeslagen en er stonden ineens twee mannen in haar slaapkamer. De 59-jarige wordt geslagen en de mannen eisen geld. De vrouw werd hardhandig vastgepakt door de overvallers en meegesleurd naar de kluis. Vervolgens wordt ze vastgebonden en de daders vertrekken met een hoeveelheid geld.





Bewakingsbeelden



Op bewakingsbeelden is te zien dat de overvallers in een kleine auto aankomen en om 02.30 uur voor de woning van de buren parkeren. Ze lopen een paar keer om de woning, tevens café heen. Ook is te zien hoe ze een raam inslaan. Even later komen ze weer door hetzelfde raam naar buiten en vertrekken omstreeks 03.15 uur met de buit in de auto. De auto, een zwarte Renault Clio, wordt kort daarop gedeeltelijk in de sloot, aan de Westerpaauwenweg, in Overschild aangetroffen. De auto bleek op 20 oktober 2019 gestolen te zijn aan het Damsterdiep te Groningen. Tijdens de overval werden er valse kentekenplaten gebruikt op de auto.





Signalementen

De ene overvaller heeft een slank postuur en is ongeveer 1.80 meter groot. Hij droeg die nacht zwarte kleding met een capuchon en een pet. Zijn gezicht was bedekt en hij droeg handschoenen. De ander heeft een slank postuur en is iets groter dan zijn kompaan. Hij gedroeg zich agressiever. Ook hij droeg zwarte kleding met een capuchon en een pet. Ook hij had zijn gezicht bedekt en hij droeg eveneens handschoenen.





Getuigen en tips

We hebben een reconstructie van de overval gemaakt en ook de bewakingsbeelden worden in de uitzending getoond. Tegelijkertijd met de uitzending zijn de beelden op onze site te zien. Weet je welke verdachten wij zoeken of heb je informatie over deze zaak die ons kan helpen bij ons onderzoek? Bel de Opsporingstiplijn 0800-6070. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.





Uitzending



Opsporing Verzocht is te zien op dinsdag 10 december op NPO 1 om 20.30 uur. De volgende dag, woensdag 11 december, is de herhaling op NPO 2 omstreeks 11.40 uur.

Update:

Opsporing Verzocht heeft vanavond 4 tips opgeleverd over de woningoverval in Winneweer . Bedankt! Heeft u informatie over deze zaak die u nog niet met ons gedeeld heeft?

Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070, of anoniem op 0800-7000.