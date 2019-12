09-12-2019, Julian Spa 112Groningen

Melding aardgas lekkage Ter Apel

Ter Apel, - Aan de boslaan in Ter Apel was maandagmiddag een melding van een aardgas lekkage. De brandweer van Ter Apel was snel ter plaatse en heeft ter plaatse metingen verricht.

De exacte oorzaak is niet bekend. De brandweer werd opgevangen door de eigenaresse die de brandweer naar de goede ingang bracht van het restaurant. Vermoedelijk is het lek in de keuken ontstaan.