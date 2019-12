09-12-2019, Politie Westerkwartier

Oproep: Wie verloor materiaal op de N355 ?

Aduard - Vrijdag 6 december omstreeks 18:25 uur werd een rijdende auto plotseling geraakt door enkele zware voorwerpen.

Deze leken te komen vanaf/vanuit een ander voertuig met evt. een aanhangwagen, die in de richting van Aduard reed. Door de weersomstandigheden en de plotselinge schrik, zijn er geen details van dat andere voertuig bekend.

T.h.v. het incident lagen in de berm diverse stukken piepschuim, hout en ander verpakkingsmateriaal. De auto van de melder is door deze voorwerpen beschadigd geraakt. Door middel van het posten van dit bericht, hoopt de politie in contact te kunnen komen met getuigen/de veroorzaker.

09008844 voor tips