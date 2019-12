09-12-2019, Oproep

SOB Winschoten gaat voor Bellewagen !

Winschoten - In 1945 kreeg de Gem. Winschoten van het rijk een Bellewagen met pomp toegewezen, omdat de brandweerauto`s uit Winschoten waren gevorderd door de duitsers.

De Bellewagen was een Austin en was meer een materiaalwagen, maar toch !

De SOB heeft lang naar het voertuig gezocht, maar is niet meer te vinden. In het voorjaar van 2019 kwamen we eenzelfde auto tegen die ook van de brandweer is geweest. De SOB heeft besloten dit voertuig te kopen, om het het in de staat terug te brengen als die van Winschoten.

Geld nodig om de auto te kopen en terug te brengen in de staat van toen !

Marcel Spackman en zijn zoon doen de volgende maand mee aan de THE BARREL CHALLENGE WINTER EDITIE 2020, zij willen graag rijden voor een goed doel, en dat is geworden de aanschaf van de Bellewagen voor de SOB !! een geweldige aktie vinden wij, en zoeken daarom sponsoren en donatie`s !

Het zou toch geweldig zijn om op 5 mei 2020 met de Bellewagen de bevrijding te vieren in Winschoten !!



Wilt U ons steunen/doneren neem contact op via www.sobwinschoten.nl of 0610917911, of kom langs bij de SOB Grintweg 85 in Winschoten.



STEUNT U DE SOB BELLEWAGEN OOK ??