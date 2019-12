09-12-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Bankje in brand bij Steendam

Steendam - De brandweer van Siddeburen heeft maandagavond een buitenbrand geblust aan de Groeveweg bij Steendam.

Bij aankomst van de brandweer stond een bankje langs de weg in de brand. Met een straal Hoge Druk had de brandweer het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand, is op dit moment nog niks bekend.

Het bankje raakte bij de brand fors beschadigd en kan als verloren worden beschouwd. Na een korte inzet keerde de brandweer terug richting de kazerne.