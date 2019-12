10-12-2019, Marc Dol - 112Gr.

Brand bij keukenfabriek Musselkanaal

Musselkanaal - Bij een keukenfabriek aan de Nijverheidslaan in Musselkanaal is dinsdagochtend brand uitgebroken.

Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. Het vuur zelf werd door een gebrek aan zuurstof in de ruimte gedoofd, zo meldt RTV Noord. Door de brand is veel rook- en waterschade ontstaan. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.