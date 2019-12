10-12-2019, Rtvnoord.nl bron & RtvDrenthe

Volgende week woensdag opnieuw boeren acties

Groningen - Boeren gaan op woensdag 18 december weer actie voeren. Dat is maandagavond besloten tijdens een overleg van actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Dat de boeren opnieuw zouden gaan protesteren was al bekend, maar nu is dus duidelijk geworden dat het volgende week woensdag zover is, meldt RTV Drenthe op hun website.

Farmers Defence Force overweegt de Nederlandse voedselvoorziening te ontregelen door wegen naar distributiecentra van supermarkten te blokkeren. De actiegroep wil nog niet bevestigen dat boeren dat gaan doen.

Archief

Zie ook