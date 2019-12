De man heeft bekend dat hij haar 17 juni van dit jaar wurgde in hun woning omdat zij hem wilde verlaten. De verdachte poogde daarna zichzelf van het leven te beroven door onkruidverdelger Roundup te drinken. De man belandde op de intensive care, maar overleefde zijn zelfmoordpoging.

Roundup

De politie kreeg op 17 juni om 19:04 uur een melding van een getuige die was aangesproken door de verdachte in een natuurgebied bij De Groeve, die meldde dat hij zichzelf had vergiftigd. Tegen politieagenten, die binnen enkele minuten ter plaatse waren, zei de verdachte dat zijn vrouw dood in de woning lag. Hij bekende ter plekke: “Ik heb haar vermoord, ze wilde mij verlaten en dat laat ik niet gebeuren.” Agenten forceerden om 19:19 uur de voordeur van de woning. Binnen troffen zij het levenloze lichaam aan van zijn vrouw.

De verdachte kon pas na twee dagen ziekenhuisopname worden gehoord door de politie.

Afscheidsbriefjes

In de woning zijn twee briefjes gevonden, waarop onder meer staat: “Niemand krijgt haar. Ik ben ook dood.” In zijn vrachtwagen werd een agenda gevonden met op de datum 17 juni de aantekening: “… vertelde dat ze van mij wilde scheiden. Dit is mijn laatste rit.”

De verdachte zegt haar tijdens een woordenwisseling te hebben gewurgd. Kort daarna verliet hij de woning.

Doodslag

Primair is moord ten laste gelegd, subsidiair doodslag. Volgens de zaaksofficier “zijn er indicaties voor voorbedachte raad “ wel aanwezig in de vorm van de briefjes en de agenda-aantekening. Maar volgens de officier kan toch niet worden gesproken van voorbedachte rade, omdat verdachte zegt dat hij de briefjes ná de gebeurtenis heeft geschreven, hij alleen de intentie had zichzelf van het leven te beroven en daar ook voorbereidingen voor had getroffen en er mogelijk sprake is van een besluit in een opwelling. “In het dossier zijn onvoldoende andere bewijsmiddelen voorhanden die deze verklaringen kunnen weerleggen.”

Volgens de officier is wel wettig en overtuigend bewijs voor doodslag. Verdachte heeft zelf verklaard dat hij haar heeft gewurgd. De vordering tot schadevergoeding van in totaal ruim vijfduizend euro voor de broers en zussen van het slachtoffer zijn volgens de officier redelijk en kunnen worden toegewezen.

Bovenmatige verlatingsangst

Uit rapportages van een psychiater en een psycholoog blijkt dat de verdachte “een bovenmatige angst heeft om in de steek te worden gelaten”. “Door de aankondiging dat het slachtoffer de verdachte zou verlaten werden de separatieangsten, narcistische krenkingen en woede van verdachte geactiveerd”, aldus de officier. “Bij verdachte is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens met narcistische en borderline-kenmerken. Deze stoornis maakt dat wordt geadviseerd verdachte dit strafbare feit in verminderde mate toe te rekenen.”

Spreekrecht

Het risico op recidive wordt ingeschat op laag op korte termijn. De verdachte kwam niet eerder in aanraking met justitie. Het slachtoffer laat een dochter achter. Enkele nabestaanden maakten gebruik van hun spreekrecht.

De rechtbank doet woensdag 8 januari om 13:00 uur uitspraak.