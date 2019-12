10-12-2019, ingezonden mededeling

Voorkom een schoorsteenbrand in Groningen

Groningen - Een (hout)kachel is huis is prettig, maar het brengt ook de nodige risico’s met zich mee. Dit is met name het geval wanneer er niet of nauwelijks om wordt gekeken naar de kachel.

De meeste inwoners van Groningen steken hun kachel op de eerste de beste koude dag gewoon weer aan. De kachel heeft bijna een half jaar niet gebrand, waardoor dit behoorlijk risicovol is. Zo kan er allerlei rommel in jouw schoorsteen zitten. Indien deze rommel een te hoge temperatuur bereikt, vliegt het in brand. Een schoorsteenbrand is hier het logische gevolg van. Wil je een schoorsteenbrand voorkomen? Wij geven je hieronder een aantal handige tips.



1. Veeg jouw schoorsteen jaarlijks

De beste manier om een schoorsteenbrand te voorkomen is door jouw schoorsteen jaarlijks te vegen. Op deze manier verdwijnt rommel en aanslag uit het rookkanaal. Sommige Groningers denken dat zij zelf in staat zijn hun schoorsteen te vegen.

Dit kan inderdaad, maar wij raden je aan dit over te laten aan een schoorsteenveger in Groningen. Waarom? Omdat je zelf niet weet hoe je een schoorsteen moet vegen. Daarnaast beschik je vast en zeker ook niet over de juiste gereedschappen. Een schoorsteenveger heeft wel de juiste hulpmiddelen. Bovendien kent hij de technieken om jouw schoorsteen juist te vegen. Indien je jaarlijks een schoorsteenveger langs laat komen, wordt de kans op een schoorsteenbrand aanzienlijk kleiner.





2. Plaats eenkap over het rookkanaal

De bovenkant van sommige schoorstenen in Groningen is open. Hierdoor kan er allerlei rotzooi in het rookkanaal vallen. Daarbij komt dat een vogel in het geval van een open rookkanaal makkelijk op jouw schoorsteen kan nestelen. De schoorsteen is voor veel vogels een ideale plek om hun nest te bouwen. In de wintermaanden trekken veel vogels naar warmere gebieden.

Hun nesten blijven echter achter op jouw schoorsteen. Steek je jouw kachel aan? Dan is de kans aanwezig dat het nest in de brand vliegt door de hitte. Kijk in dat geval niet raar op wanneer er een schoorsteenbrand ontstaat. Je kunt jaarlijks jouw schoorsteen controleren op de aanwezigheid van een vogelnest. Het is ook mogelijk een kap over de opening te plaatsen. Hierdoor kan een vogel zich niet langer op jouw schoorsteen nestelen.





3. Stook niet op windstille dagen en bij mist

Wil je een schoorsteenbrand voorkomen? Dan raden we je ook aan het weer goed in de gaten te houden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om niet te stoken op windstille en mistige dagen. Waarom niet? Omdat de trek in de schoorsteen in dat geval niet optimaal is.

De rook en hitte kan hierdoor niet goed uit jouw schoorsteen ontsnappen. In het ergste geval kan hierdoor een schoorsteenbrand ontstaan. Steek jouw kachel op windstille en mistige dagen dus niet aan wanneer je een schoorsteenbrand wilt voorkomen!