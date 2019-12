10-12-2019, Oproep betrokkene

Twee behulpzame mannen worden gezocht

Groningen - Afgelopen vrijdag 6-12-19 heeft een mevrouw een ongeval gehad, dat gebeurde om 08:45 uur in de wijk Helpman bij de kruising Waterloolaan. De vrouw was op fiets aangereden door een automobilist nabij het spoor.

Gelukkig is het redelijk goed afgelopen, iedereen was wel geschrokken. Iedereen was ter plaatse erg behulpzaam en aardig! Bedankt daarvoor meldt de vrouw op Facebook!

Dinsdag heeft ze bezoek gehad van de vrouw van de aanrijding, het was een hele aardige vrouw. Ze was blij dat ze kon napraten.

Samen zoeken ze nu nog de twee toppers die hieronder op de foto staan. Mannen die langs kwamen rijden in een bedrijfsvrachtauto, die het ongeluk zagen en spontaan en met veel spirit het verkeer spontaan begonnen te regelen om de dame heen.

Weet iemand wie het zijn. laat het mij dan weten. Groetjes Astrid.

Tips via deze link (Facebook)

