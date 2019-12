11-12-2019, Infoleek.nl Bron

Inbraak aan de Holm in Tolbert; daders vastgelegd

TOLBERT - Op vrijdag 8 november tussen 20:00 en 20:30 is er in Tolbert aan De Holm ingebroken. De daders hebben verschillende deuren geforceerd en zijn zo naar binnen gekomen.

Naast de aangerichte schade zijn er ook goederen gestolen. De daders droegen opvallende en kostbare kleding waaronder:

Dader 1: Een Parajumpers jas, Een Adidas Bayern München trainingsbroek & Dsquared2 schoenen.

Dader 2: Een The North Face jas, Een Nike trainingsbroek, Nike schoenen & Plus big shopper tas. Ze arriveerden in een klein model auto waar minimaal nog een 3e dader in zat te wachten. Ze kwamen uit de richting van Niebert (Friesland) en vertrokken weer richting het centrum van Tolbert.

Er zijn in de afgelopen weken meerdere inbraken in het Westerkwartier gepleegd, vermoedelijk door dezelfde daders, zoals te zien was op camerabeelden. Wellicht herkent u deze jongens of kent u iemand met deze kleding. Er is aangifte gedaan en de politie heeft deze zaak in behandeling. Mocht u iets gezien hebben of bruikbare informatie hebben, dan kun u dit melden aan politie Westerkwartier via het politie telefoonnummer: 0900-8844.

De daders worden nog niet herkenbaar getoond, ze kunnen zichzlf melden bij de politie. Dit i.v.m. de privacy wet, het is geen officieel bericht van de politie nog.

Dat volgt later, dus daders meldt je bij de politie.