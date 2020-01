18-01-2020, Redactie

Nog een paar standhouders gezocht voor de 112GroningenDag

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen.

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties aanwezig, waaronder verschillende brandweerkorpsen, ambulancezorg, politie en justitie, veiligheidsregio Groningen, en nog vele anderen. Voorgaande edities kwamen rond 10.000 bezoekers naar de veiligheidsmarkt en de spectaculaire demonstraties.

Voor de 112GroningenDag is de organisatie nog op zoek naar wat nieuwe standhouders. Bedrijven of instellingen die alles op gebied van veiligheid, hulpverlening of handhaving in huis hebben, zijn welkom. Heeft u interesse, neem dan contact op via info@112groningen.nl of bel met 0653701808. U krijgt dan vrijblijvend informatie over hoe mee kan doen als standhouder op de 112GroningenDag.

De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen Entree: Tot 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p

Zie ook

Je kan je nu nog aanmelden tot februari, reageer voor het te laat is !