11-12-2019

Bestuurder bezorgscooter gewond

Groningen - Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Astraat in de binnenstad is de bestuurder van een bezorgscooter gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur ter hoogte van de kruising met de Westerbinnensingel. “Door nog onbekende oorzaak is de bezorger onderuit gegaan”,

Behalve de politie werd ook een ambulance opgeroepen. “Dat is vanwege de verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen”. “De man is gewond geraakt aan zijn been.” Na stabilisatie is het slachtoffer in de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.

De scooter is bij het ongeluk lichtbeschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.