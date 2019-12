12-12-2019, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Politie op zoek naar eigenaar aangetroffen kluis

Groningen - De politie Groningen is opzoek naar de eigenaar van een kluis. De kluis is door de politie aangetroffen.

De kluis is ongeveer 50 cm bij 50 cm en heeft een cijfercombinatie slot. Is deze kluis van u of weet u waar deze vandaan kan komen? Neem dan contact op met de politie, via 0900-8844 en geef aan dat het over zaaknummer 2019328301 gaat.