12-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

Gemeente extra alert tijdens jaarwisseling

Groningen - In de gemeente Groningen zijn tijdens de jaarwisseling, net als vorig jaar, tien vuurwerkvrije zones. Het gaat om gebieden rond ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen kinderboerderijen en begraafplaatsen. Zegt Oogtv.nl

Ook in het uitgaansgebied in de binnenstad mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente wil daarmee mens en dier beschermen tegen gevaar, schade en overlast van vuurwerk. Mensen die over de scheef gaan worden aangepakt.

“We hebben potentiële raddraaiers in het vizier, en waar mogelijk nemen we op die persoon maatregelen,” aldus burgemeester Koen Schuiling. “Bij ordeverstoringen zal de politie dit zoveel mogelijk op de persoon vastleggen. Op basis daarvan kunnen schriftelijke waarschuwingen, gesprekken met ouders en gebiedsverboden worden opgelegd.”

De tien vuurwerkvrije zones worden gemarkeerd met borden. De boa’s en beveiligers houden er toezicht. Ze spreken ook mensen aan die zich niet aan het verbod houden. De gemeente werkt hierbij samen met onder meer politie, brandweer, gebiedsteams en WIJ Groningen.