13-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

File op A28 na ongeval

Haren - Vrijdagochtend is er op de A28 een lange file ontstaan tussen De Punt en Groningen na een aanrijding bij Haren. Bij de aanrijding zijn vermoedelijk meerdere voertuigen betrokken.

Hulpverleners waren snel ter plaatse. In de initiële melding werd bericht over brand in één van de voertuigen. Eén rijstrook werd afgesloten.