13-12-2019, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Automobiliste raakt te water in kanaal bij Meerweg Haren (2x Video)

Haren - Op de Meerweg in Haren is vrijdagmiddag om 12:30 uur een auto te water geraakt in het Noordwillems kanaal. Ter plaatse bleek de politie al te water te zijn gegaan. Het gaat om een ernstig ongeval.

Hulpdiensten waaronder de duikers en brandweer Haren kwamen snel ter plaatse. Het gaat om een ernstig ongeval. 1 vrouw raakte ernstig gewond en werd gereanimeerd. De persoon werd daarna met spoed naar het UMCG gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Update: Het voertuig van de vrouw die vanmiddag te water geraakte aan de Meerweg in Haren is inmiddels geborgen door een bergingsbedrijf.



Een gespecialiseerd duikbedrijf heeft bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk geassisteerd met het bergen van het voertuig. Ook was de verkeersongevallen analyse van de politie aanwezig bij de berging van het voertuig, dit onder ander om eventuele sporen vast te stellen.



Volgens de politie is het nog onbekend hoe de vrouw vanmiddag te water geraakte met haar voertuig. Ook is het nog onbekend hoe het inmiddels met het slachtoffer gaat. Eerder vanmiddag meldde de politie dat de vrouw met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Beelden op o.a. Oogtv Rtv Drenthe