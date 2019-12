13-12-2019, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Automobiliste raakt te water in kanaal bij Meerweg Haren (Video)

Haren - Op de Meerweg in Haren is vrijdagmiddag om 12:30 uur een auto te water geraakt in het Noordwillems kanaal. Ter plaatse bleek de politie al te water te zijn gegaan. Het gaat om een ernstig ongeval.

Hulpdiensten waaronder de duikers en brandweer Haren kwamen snel ter plaatse. Het gaat om een ernstig ongeval. 1 persoon raakte ernstig gewond en wordt gereanimeerd. De persoon werd daarna met spoed naar het UMCG gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Update: Getuigen belden direct 112 toen zij zagen dat een auto te water raakte in het Noord-Willemskanaal te Haren. De @BRWGroningen haalde de bestuurster uit de auto. Zij is ernstig gewond en wordt in zorgwekkende toestand vervoerd naar het ziekenhuis. Wrak wordt later geborgen Beelden op Oogtv Rtv Drenthe