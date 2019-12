13-12-2019, Oogtv.nl (Bron)

Drie brandweermannen uit Ten Boer benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau

Ten Boer - Vrijdagavond heeft burgemeester Koen Schuiling drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan drie brandweermannen. De heren kregen de onderscheiding tijdens de korpsavond van de vrijwillige Brandweer Ten Boer in restaurant Bij de Molen in Ten Post

De drie brandweermannen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze krijgen het lintje voor hun inzet voor de overdracht van het brandweervak op de volgende generatie. Zowel de zoon van de heer Van der Laan als die van de heer Jongsma is werkzaam bij de brandweer. De heer Huisman brengt zijn kennis over via het opleidingstraject van de brandweer.

Rolf van der Laan is sinds oktober 1995 vrijwilliger bij de brandweer Ten Boer, en vanaf 1998 als beroeps werkzaam in Groningen. Ludie Huisman is meer dan 23 jaar vrijwillig brandweerman in Ten Boer en 22 jaar beroeps, inmiddels is hij 15 jaar in de rang van Hoofdbrandwacht. Jacob Jongsma is al meer dan 29 jaar in dienst bij de vrijwillige brandweer en heeft meer dan 15 jaar als beroeps gewerkt.