Twee mannen aangehouden na aantreffen drugs

Groningen - De politie heeft vrijdagavond met drie burgerauto's (Undercover) twee mannen in hun auto klemgereden op de Paterswoldseweg in de stad Groningen.

Volgens de politiewoordvoerder bestond het vermoeden dat er mogelijk drugs in het voertuig zou liggen. Hierop werd het voertuig van de mannen klemgereden en gecontroleerd.







Bij de controle werd een hoeveelheid drugs aangetroffen. Na het aantreffen van de drugs heeft de politie de twee mannen aangehouden en meegenomen voor verhoor naar het politiebureau.





Na onderzoek bleek het te gaan om een gebruikershoeveelheid drugs wat bij de mannen werd aangetroffen. De politie doet geen uitspraak over het soort drugs wat werd aangetroffen. Nadat er werd geconstateerd dat het om een gebruikershoeveelheid drugs ging, werden de mannen weer vrijgelaten.





Het Openbaar Ministerie zal later bepalen wat er verder zal gaan gebeuren, meldt de politie.