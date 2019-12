14-12-2019, 112Groningen.nl

Getuigenoproep mishandeling Peperstraat

Groningen - Afgelopen zondagnacht, 8 december 2019, heeft er een mishandeling plaats gevonden in de Peperstraat in de binnenstad van Groningen.

Omstreeks 05:00 uur trof de politie een vrouw aan met een hevig bloedende hoofdwond. De vrouw moest behandeld worden door ambulance personeel.





In de Peperstraat kreeg het slachtoffer een klap in haar gezicht waardoor het slachtoffer ten val kwam waarbij haar hoofd een stenen trap heeft geraakt. Bij deze mishandeling zijn een man en een vrouw betrokken.





Aangezien het rond 05:00 uur nog vrij druk was in de Peperstraat gaat de politie er vanuit dat er getuigen zijn die de mishandeling hebben gezien.





Graag komt de politie met deze getuigen in contact. Heb u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of stuur een prive bericht via facebook.

Als u contact opneemt vermeldt dan het volgende zaaknummer BVH 2019325564.