14-12-2019, Martin Nuver 112Gr. & Joey lameris

Geslaagde Kerstmarkt bij brandweermuseum in Sappemeer

Sappemeer - Zaterdag 14 december 2019 organiseerde Brandweermuseum Hoogezand - Sappemeer weer een leuke kerstmarkt. Dit was de zoveelste editie. Een paar honderd belangstellenden kwamen langs.

De kerstmarkt was van 10:00 uur tot 16:00 uur. Diverse standhouders stonden in het museum om hun producten en of artikelen te verkopen. Ook was er een lekkere bakje snert en een broodje hamburger voor de liefhebbers.