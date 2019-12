14-12-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

Fietser geschept door automobilist in Veendam

Veendam - Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt nadat deze was geschept door een automobilist. Het ongeluk gebeurde bij de fietsoversteekplaats op de kruising Sorghvlietlaan en de Briklaan.