14-12-2019, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Gewonde bij ongeval in Veendam

Veendam - Bij een ongeval in Veendam is zaterdagavond een fietser(ster) gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op het kruispunt Beneden Oosterdiep en de Voormolenstraat in de Parkstad.