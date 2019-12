16-12-2019, Redactie

Muntendammer(39) levenloos aangetroffen in Kliko

Edam/ Muntendam - Een man(39) uit Muntendam is zondag dood gevonden in een Kliko container in Edam. Zegt de politie op Twitter.

De man leidde volgens de politie een zwervend bestaan. Het lichaam lag ondersteboven in een vuilcontainer aan de Schepenmakersdijk in Edam. Er bleek na onderzoek geen sprake te zijn van een misdrijf.