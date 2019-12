16-12-2019, 112Groningen.nl & OOGTV

Beloning in zaak brandstichting Karrepad

Groningen - De verzekeringsmaatschappij van basisschool Karrepad looft een beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de brandstichter(s) van de gymzaal.

Via een advertentie in de Gezinsbode van Bureau Stekelenburg vestigt men hier de aandacht op. De hoogte van de beloning wordt pas bekend als duidelijk wordt hoe groot de schade van de brand precies is geweest.