16-12-2019, Annet Vieregge & Henk Frans 112Gr.

Gasfles in brand laat brandweer uitrukken

Midwolda - Maandagavond een melding van een nacontrole aan de Dr. Oortwijn Botjeslaan in Midwolda.

Ter plaatse bleek een gasfles te hebben gebrand aldus de brandweer voorlichter. Deze was door de politie al dichtgedraaid. Ze vertrouwden het niet helemaalen lieten de brandweer komen voor controle. Het is niet bekend hoe de fles in brand kwam,.